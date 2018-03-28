رئيس لجنة فرعية بكلية الفنون الجميلة: «نتوقع زيادة الإقبال في الساعات المقبلة»

قال رئيس إحدى اللجان الفرعية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، المستشار عمرو شريف، إن اللجان الانتخابية تشهد هدوء نسبي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة.

ولفت شريف، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إلى أن القضاة لم يتلقوا أي تعليمات خاصة بمد التصويت لليوم الرابع، قائلا «متوقعش إنها تحصل.. وآخر أيام التصويت ستكون اليوم».

وأوضح شريف، أن اللجان الانتخابية توفر الدعم الكامل لكبار السن، من حيث توفير الكراسي المتحركة والأوراق الخاصة ببيانات الناخبين.

يذكر أن اللجان الانتخابية بالزمالك قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا ، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.