•بحلم بزيارة بيت الله الحرام وتوفير عمل مناسب لابني الكبير

حاولت سيدة مسنة من قرى الصعيد، إرسال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الصندوق الانتخابي خلال إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية، أمس الثلاثاء.

وعرضت فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، رسالة السيدة التي حاولت إدخالها إلى الصندوق مع ورقة الاقتراع قبل أن يمنعها القاضي من إدخال ورقة ثانية إلى الصندوق، ويتسلم الرسالة منها بعد أن طلبت إيصالها للرئيس.

وذكرت السيدة في رسالتها أنها تبلغ من العمر 67 عامًا وتعاني من أمراض مزمنة وزوج متوفي وتمتلك من الأولاد 4 اثنين منهم ذكور، مطالبة الرئيس بتحقيق حلمها بزيارة بيت الله الحرام وتوفير عمل مناسب لابنها الأكبر، التي قالت إنه لا يعمل.

وقالت: «ولأن ظروفي لا تسمح توجهت إليكم بالرسالة، فرجاء الاهتمام لأني أثق بالله ثم حضرتك».

وذيلت السيدة رسالتها برقم هاتف أرضي، وتوقيع باسمها.