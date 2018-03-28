الجزائر تدعم ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026

أعلنت الجزائر رسميا دعمها لملف ترشح المغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، موازاة مع انضمام النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، لقائمة سفراء الملف المغربي.

معروف أن العلاقات بين الجزائر وجارتها المغرب يسودها الفتور والتوتر، بسبب النزاع في إقليم الصحراء الغربية، كما أن الحدود البرية بين البلدين تظل مغلقة منذ عام 1994.

أعلن تلفزيون "النهار" الخاص اليوم الأربعاء، أن الجزائر قررت رسميا مساندة ملف المغرب لاحتضان نهائيات كأس العام 2026، وأن رئاسة الجمهورية وافقت على طلب المغرب بتعيين النجم الجزائري الأسبق لخضر بلومي، سفيرا للملف المغربي.

كان بلومي صرح في وقت سابق أنه رفض عرضا مغريا من المغرب لترشيحه سفيرا لملف استضافته لمونديال 2026، بسبب ما اسماه " احترامه لبلده".

انضم بلومي /59 عاما/، لقائمة من المشاهير التي اختارها المغرب للترويج لملف المونديال منهم، الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، والايفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل ايتو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والدولي الأرجنتيني سيرخيو اجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي.