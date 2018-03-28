إقبال متوسط في الساعات الأولى من اليوم الأخير بالقليوبية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظ القليوبية إقبالا متوسطا من الناخبين، خلال الساعات الأولى من فتح اللجان في اليوم الثالث، حيث توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت اللجان الانتخابية قيام قوات تأمين القوات المسلحة والشرطة بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوصيلهم من وإلى اللجان والمقارات الانتخابية.

ومن جانبه، ترأس اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، والتي تضم ممثلين الجيش والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخرى.