صدمة للإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

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يجري الكولومبى دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي، عملية جراحية في قدمه بأحد المستشفيات الخاصة بالإسماعيلية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة باشتباه بقطع في وتر أحد أربطة أصابع القدم أثناء وجوده في المنزل قبل مران الفريق الجماعي.

وبالتالى سيغيب اللاعب عن مواجهة فريقه القادمة أمام الزمالك في قمة الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على ملعب الإسماعيلية.

ويعتبر هذا اللقاء حاسم في ظل صراع الفريقين على وصافة جدول الدوري العام.

وسيقرر الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدى باز، مدة غياب اللاعب عن صفوف الفريق عقب اجرائه العملية الجراحية.