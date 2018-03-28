«القاسمي» يفتتح فاعليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة 40 متحدثًا من 16 دولة

افتتح حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة التي تقام على مدار يومين، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك تحت شعار «الألفية الرقمية.. إلي أين؟».

ويشارك في المنتدى أكثر من 40 متحدثًا من 16 دولة من خلال 19 جلسة حوارية و7 جلسات تفاعلية، إضافة إلى عدد من ورش العمل والحلقات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، وتومسون رويترز، ولينكدإن، ويوتيرن.

وبدأت فاعليات المنتدى، بعقد جلسة حوارية بعنوان «الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيّتها وطبيعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي»، ناقش خلالها الحضور زيادة كفاءة الإجراءات في الجهات الحكومية، وتسهيل ربطها مع بعضها البعض لرفع جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، والارتقاء بمستوى الأداء في العمل الحكومي.

وتحدث في الجلسة كلًا من مصطفى الخلفي الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، وشون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض 2017، ونجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة في مصر، وأدار الجلسة الإعلامي محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.