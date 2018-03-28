مقتل عاملين في انفجار بميناء ليفورنو الصناعي بوسط إيطاليا

قالت وزارة الإطفاء الوطنية، اليوم الأربعاء، إن عاملين قتلا في انفجار وقع في ميناء ليفورنو الصناعي بوسط إيطاليا.

وكتبت دائرة الإطفاء في فيجيلي ديل فوكو على تويتر: "انفجر صهرج كبير في مستودع.. توفي اثنان من العمال. ما زال التدخل (لإخماد الحريق) مستمرا".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" نقلا عن خدمات الطوارئ ان عددا قليلا من العمال الآخرين القريبين، أصيبوا بجروح طفيفة أو كدمات، ولكن لم يصب أحد آخر بجروح خطيرة كما ذكرت تقارير سابقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع بعد فترة قصيرة من الساعة الثانية (1200 بتوقيت جرينتش)، أثناء قيام العمال بأعمال صيانة في خزان غاز قابل للاشتعال.

وهرع السياسيون المحليون والإقليميون إلى مكان الحادث، في حين دعت نقابة "سي جي آي إل" العمالية إلى بذل المزيد من الجهود الوطنية لتحسين الصحة والسلامة في العمل.