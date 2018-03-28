جوهر نبيل يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

حرص جوهر نبيل عضو مجلس الأهلى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى ينتهى التصويت فيها مساء اليوم الأربعاء، والتى استمرت على مدار 3 أيام.

حرص جوهر نبيل عضو مجلس الأهلى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى ينتهى التصويت فيها مساء اليوم الأربعاء، والتى استمرت على مدار 3 أيام.

حرص جوهر نبيل عضو مجلس الأهلى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى ينتهى التصويت فيها مساء اليوم الأربعاء، والتى استمرت على مدار 3 أيام.