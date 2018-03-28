جوهر نبيل يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

حرص جوهر نبيل عضو مجلس الأهلى على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى ينتهى التصويت فيها مساء اليوم الأربعاء، والتى استمرت على مدار 3 أيام.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.