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فيديو.. القعيد: لا توجد وسيلة للحفاظ على مصر أكثر من المشاركة في الانتخابات

يوسف القعيد
يوسف القعيد
معاذ حجازي
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 1:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 1:51 ص
قال الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إنه لا توجد وسيلة للحفاظ على مصر أكثر من المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن الشعب المصري يشارك فيها بقناعته.

وأضاف «القعيد»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تتحدى»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الثلاثاء، أن الحادث الإرهابي الذي وقع بشارع «المعسكر الروماني»، السبت الماضي، في محافظة الإسكندرية، لم يؤثر على مشاركة أهالي المحافظة في الانتخابات، معقبًا: «لا يوجد مبرر لقتل إنسان، لكننا نثأر للشهداء وننتقم لهم ونحقق الحلم الذي استشهدوا من أجله».

وتابع أن استشهاد أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية أحد الدوافع الأساسية لكثافة حضور الشعب المصري في الانتخابات، مؤكدًا أن المصريين يشاركون في السباق الرئاسي لأنهم يعرفون حجم المخاطر التي تهدد بلدهم.

واستطرد أن المصريين في الخارج يتلهفون على نزول الإجازات إلى مصر ليغيرون نفسيتهم إلى الأفضل، مشيرًا إلى وجود مشاكل، إلا أنه لا بد أن يتم حلها، ويجب أن تبقى مصر، حسب تعبيره.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء الأربعاء.


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