حبس 3 موظفين بحي «ثان العامرية» لتلقيهم رشوة 50 ألف جنيه

قررت نيابة «ثان العامرية» بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 موظفين عاملين بحي «ثان العامرية» وهم: «ع. م. ع» 58 عامًا، و«ا. ا. ا» 54 عامًا، و«هـ. م. م» 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب القبض عليهم بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، حال تلقي الأول والثاني 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فيما ورد اسم الثالث بالتحقيقات.

وجاء ذلك أثر تلقي ضباط الرقابة الإدارية بلاغًا من «عمر عبد ربه نادي» مقاول؛ يفيد اتفاق الموظفين معه على تقاضيهم رشوة «خارج جهة عملهم» نظير تسهيل إجراءات تراخيص بناء لعقار خاص بالمقاول من الحي، وفقًا لبيان شرطة الإسكندرية.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة «ثان العامرية» بالواقعة التي قيدت إداريًا، حيث تولت النيابة العامة التحقيق، وقررت أيضًا التحفظ على السيارة المضبوطة وقت عملية القبض وتحمل رقم «س ر م مصر».

كما قررت نيابة «ثان العامرية» انتداب مهندس فني من إدارة المرور؛ لرفع بصمتي الشاسية والموتور، وإعداد تقرير بذلك، على أن تُسلم المبالغ المالية المضبوطة لمالكها بإيصال، مع استقدام تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.