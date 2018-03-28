قال المستشار مدحت أبو غنيم، رئيس اللجنة الفرعية رقم 6 بمدرسة كليوباترا في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، إن هناك تنظيمًا من الجيش والشرطة في عملية التأمين على أعلى مستوى.

وأضاف «أبو غنيم»، خلال لقائه ببرنامج «انتخابات الرئاسة 2018»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستستقبل الناخبين مهما كان عددهم حتى لو استمر التصويت للصباح، مؤكدًا أنه لا توجد أية خروقات في سير العملية الانتخابية.

وأوضح أن هناك حضورًا كبيرًا في اليوم الثالث من انتخابات الرئاسة، معقبًا: «سنفتح الباب للناخبين حتى آخر واحد يدلي بصوته، كل من حضر لن يغادر بعد أن ينتخب».

وتابع أنه بعد غلق صناديق الاقتراع ستتم عملية فرز البطاقات باللجنة، ثم تُسلّم النتيجة إلى اللجنة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن المراقبين المحليين يؤدون دورهم بسهولة.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت مد فترة التصويت باليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.