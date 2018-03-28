رئيس وزراء اليابان: نريد إحاطة مفصلة حول محادثات كيم جونج أون في الصين

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن بلاده تريد "إحاطة مفصلة" من الصين بشأن المحادثات التي جرت في بكين بين الرئيس الصيني شي جينبينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وأضاف آبي أمام لجنة برلمانية: "نرغب في تلقي إحاطة مفصلة من الجانب الصيني.. أعتقد أننا في وضع يسعى فيه الجانب الكوري الشمالي إلى التحدث".



وأكد آبي أهمية نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية. وقال: "من المهم أن تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة لا رجعة فيها".



وذكرت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصدر حكومي لم تكشف عن اسمه، أنه من المتوقع أن يزور آبي الولايات المتحدة في الفترة (17-19) أبريل لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب قبل عقد قمة مقررة بين كيم وترامب.