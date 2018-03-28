محافظ البحيرة: نتوقع وصول نسبة التصويت خلال اليوم الأخير للانتخابات لـ40%

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنها خلال تفقدها إحدى اللجان اليوم، شهدت زيادة كبيرة في أعداد الناخبين، ما اضطرها إلى تشكيل لجان إضافية لاستيعاب العدد المتواجد أمام مقر اللجنة.

وأضافت «عبده»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، «نضع خطة عمل يوميًا للكشف عن أقل القرى وأكثرهم تصويتًا، خلال اليوم الانتخابي؛ للعمل على حل أي مشكلات تعيق عملية التصويت في هذه الأماكن»، مرجحة أن تصل نسبة التصويت خلال اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بالمحافظة إلى 40%.

وأكدت أنها تتواصل بشكل دائم مع كل رؤساء المدن والمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى تسلمها بيانات كل ساعتين عن معدل الإقبال على التصويت، للكشف على أية مشكلات قد تعيق المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.