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عاصفة ترابية تضرب شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 9:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 9:59 م

ضربت محافظة شمال سيناء، مساء الأربعاء، رياح عاصفة محملة بالأتربة، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤية في الشوراع والطرق الرئيسية.

كما تسببت العاصفة في إعاقة حركة المارة بالشوراع والأسواق على أنحاء مراكز شمال سيناء.


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