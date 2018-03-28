عاصفة ترابية تضرب شمال سيناء

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ضربت محافظة شمال سيناء، مساء الأربعاء، رياح عاصفة محملة بالأتربة، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤية في الشوراع والطرق الرئيسية.
كما تسببت العاصفة في إعاقة حركة المارة بالشوراع والأسواق على أنحاء مراكز شمال سيناء.