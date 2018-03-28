زعيم كوريا الشمالية: ملتزمون بنزع السلاح النووي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينج خلال زيارة لبكين أن كوريا الشمالية "ملتزمة بنزع السلاح النووي".



وقال كيم وفقا لما ذكرته شينخوا إن "موقفنا الثابت هو التزامنا بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لإرادة الرئيس الراحل كيم إيل سونج والأمين العام الراحل كيم جونج إيل".



وأضاف أن كوريا الشمالية "راغبة في إجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين".



وقال كيم: "يمكن حل قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا بحسن النية، وخلقت جوًا من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة لتحقيق السلام".