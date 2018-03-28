تكليف كامليا صبحي بتسيير أعمال قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بـ«التعليم العالي»

أصدر خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتورة كاميليا صبحي، أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، بتسيير أعمال قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.

يُذكر أن الدكتورة كاميليا صبحي، شغلت العديد من المناصب، منها: ملحق ثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس خلال الفترة من 2005 إلى 2008، ومستشار ثقافي ورئيس للبعثة التعليمية بفرنسا وبلجيكا وسويسرا بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس 2008- 2011، ووكيل وزارة المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان من يوليو إلى يناير 2011، وأمين عام المجلس الأعلة للثقافة خلال يناير وفبراير عام 2012، ثم رئيس المركز القومي للترجمة 2012-2013.

كما شغلت منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وحصلت على عدة جوائز محلية، منها جائزة البحوث الممتازة لجامعة عين شمس لعام 2003، وكذلك حصلت على العديد من الجوائز الدولية كوسام فارس في الآداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية 2011، وجائزة التميز النسائي من الجمعية الفرنسية الأورو متوسطية بباريس 2011.