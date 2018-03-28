يتوقع خبراء هيئه الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية علي أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على أغلب الأنحاء.

وأضافت «الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني، إن الريح ستنشط على البحرين الأحمر والمتوسط و خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية هناك، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 35

الإسكندرية 14 27

الإسماعيلية 20 36

شرم الشيخ 23 31

أسيوط 20 38

أسوان 24 40

حلايب 22 28