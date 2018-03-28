قال المستشار محمود سعد، رئيس إحدى اللجان بمحافظة أسيوط، إن العاصفة الترابية التي حلت على صعيد البلاد صاحبها انقطاع في التيار الكهربائي، ولكن عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية ما زالت مستمرة.

وأضاف «سعد»، في تصريح لفضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن مشكلة انقطاع الكهرباء تم التعامل معها من خلال المولدات، لكن المعضلة الأكبر تكمن في العاصفة التي أثرت على نسبة المشاركة، حيث إن الإقبال بعدها قل عما كان قبلها.

وأكد أنه بالرغم من صعوبة الجو، لن يتم مد فترة التصويت إلا بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.