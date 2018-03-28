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سول ترحب بالقمة الصينية الكورية الشمالية

سول - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 28 مارس 2018 - 11:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 11:29 ص

رحبت سول باجتماع القمة بين زعيمي كوريا الشمالية والصين، متوقعة أن يساعد ذلك في جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء.

وفي تعليق صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نوه كيو-دوك اليوم، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ترحب بزيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون إلى الصين واجتماعاته مع زعماء الصين ومن بينهم الرئيس شي جين بينج.

وأعربت سول عن أملها في أن تساهم زيارة كيم للصين في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي والمساعدة في تحقيق سلام دائم، مشيرة إلى أن القمة بين بيونج يانج وبكين عقدت قبل القمة المقررة بين الكوريتين والقمة بين أمريكا وكوريا الشمالية.

ومن جهة أخرى، ذكر مكتب الرئاسة في سول أن يانج جيتش مستشار الدولة الصيني سيزور سول صباح غد الخميس لإطلاع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نتائج المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الصيني مع جونج إي يونج كبير مستشاري الرئاسة للأمن الوطني الكوري الجنوبي في عشاء عمل، كما سيقوم بزيارة ودية للرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن وفقا لما ذكره السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية يون يونج-تشان.

وقال يون إنه من المتوقع أن يقوم يانج بشرح نتائج المحادثات بين شي وكيم، وسيناقش مع جونج مجمل القضايا المتعلقة بمسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.


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