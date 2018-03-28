أعداد المواليد في ألمانيا تعود لمعدلاتها قبل 20 عاما

عادت أعداد المواليد في ألمانيا للتزايد مرة أخرى حيث ارتفعت المواليد للعام الخامس على التوالي، وبلغت عام 2016 792 ألف و 131 مولودا أي بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي حسبما أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الأربعاء في مدينة فيسبادن.

وقال المكتب إن آخر مرة شهدت فيها ألمانيا معدلات مشابهة كان عام 1996.

وعزا المكتب هذا التطور إلى أن "سيدات في سن 30 إلى 37 عاما أصبحن ينجبن أطفالا أكثر من ذي قبل".

وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن نسبة المواليد في مناطق غرب ألمانيا وفي المدن التي تمثل ولايات بذاتها ارتفعت بنسبة 8% في المعدل وأن الزيادة في المواليد في ولايات شرق ألمانيا كانت أضعف من هذه النسبة حيث لم تتجاوز نسبة 4% في المتوسط.