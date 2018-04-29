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مصر تتوج ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم

عمرو فهمي
نشر فى : السبت 28 أبريل 2018 - 10:26 م | آخر تحديث : السبت 28 أبريل 2018 - 10:26 م

توج فريق مصر الدبلوماسي، بلقب بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم، بعد فوزه على ماليزيا 3ـ1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد.

وقدم فريق مصر عرضًا قويًا، وحاصر منافسه وتغلب علية بفضل السرعة، والتصويب الدقيق، وسط تشجيع كبير من الحاضرين.

وشهد اليوم الختامي حضور المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ويوليوس لوي السفير الألماني في مصر، وكذلك حضور إبراهيم الكفراوي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومحمود الفيشاوي مدير فرع زايد، بالإضافة إلى لفيف من مسئولي السفارات المشاركة في البطولة وسط إشادة الجميع بحسن التنظيم وجودة ملاعب فرع الأهلي بالشيخ زايد، والإمكانيات التي توافرت لنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بالأهلي.


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