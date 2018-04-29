«الكهرباء» تكشف عن استعداداتها لموجة الأمطار المتوقعة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تبذل جهودا عديدة استعدادا للأمطار المتوقعة الأيام المقبلة، والتي تتمثل في المرور على كل المهمات الكهربائية بصفة مستمرة، والتأكد من سرعة فصلها وتشغيلها مرة أخرى.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن فرق الطورائ بالوزارة على كامل استعدادها بالمعدات لاحتواء أي أزمة بسبب سقوط الأمطار، إضافة إلى توفير دوائر كهربية بديلة، فضلًا عن وجود غرفة عمليات يُتابع من خلالها الدكتور محمد شاكر، وزير «الكهرباء».

وناشد المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية وقت سقوط الأمطار وعدم التعامل معها حفاظًا على سلامتهم، معلنًا أن الرقم «121» هو الخط الساخن الخاص بالوزارة؛ لاستقبال شكاوى المواطنين عليه والتواصل المباشر معهم بشأن أي أزمة.

يُذكر أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من غد الأحد، بارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضح «عبد العال»، في بيان له اليوم السبت، أنه ستظهر سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، غدًا الأحد، وتمتد الاثنين؛ لتشمل باقي السواحل الشمالية والوجه البحري، لافتًا إلى غزارتها على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، والتي قد تصل إلى حد السيول هناك، حسب قوله.