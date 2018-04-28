ستوك يحرم صلاح من مواصلة أرقامه القياسية

انتهي لقاء ليفربول وستوك سيتي منذ قليل على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي ، ليكون ذلك هو اللقاء الأول لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني "الريدز" الذي لا يسجل فيه أهدافا في كل البطولات التي لعبها مع الفريق، منذ لقاء مانشستر يونليتد في الجولة الـ30 من "البريمييرليج" الذي أنتهى بفوز اليونايتد 2/1.

وسجل صلاح في أربع لقاءات في الدوري عقب الهزيمة من اليونايتد حيث سجل أمام واتفورد رباعية ساعد بها الريدز في الفوز بخماسية، و سجل هدف الفوز علي كريستال بالاس في لقاء أنتهي 2/1، كما سجل الهدف الثاني للفريق أمام بورنموث في لقاء أنتهي بنتيجة 3/0، وسجل أمام وست بروميتش في التعادل 2/2.

وعلي الصعيد الأوروبي قد سجل صلاح في ثلاث لقائات متتالية، بعد مباراة اليونايتد، حيث سجل هدف أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء أنتهي 3/0، قبل أن يسجل هدف أخر في لقاء العودة في لقاء أنتهي لصالح الريدز 2/1، كما سجل ثنائية في أخر لقاء لليفربول بدوري الأبطال في ذهاب نصف النهائي أمام روما في لقاء أنتهي 5/2.

يذكر أن صلاح سجل في جميع مباريات ليفربول التي لعبها علي ملعب أنفيلد منذ بداية 2018، ليوقف ستوك هذه السلسلة.