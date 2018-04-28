نائبه رئيس «النواب المغربي»: ظاهرة الإرهاب تمثل تهديدا حقيقيا لكافة دول العالم

أكدت نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أمينة ماء العينين، أهمية التعاون بين دول المتوسط، وكافة دول العالم لرصد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتفعيل التعاون الاستخباراتي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا حقيقيا لكافه دول العالم.

جاء ذلك في كلمتها، اليوم السبت، خلال مؤتمر الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وقالت «ماء العينين»: «اليوم ثبت أن كل السياسات التي اعتمدت في العالم لم تستطع أن توقف الإرهاب، وهذا اليوم يفرض علينا طرح تساؤلات حول الأسباب تنامت فيها ظاهرة الإرهاب الخطيرة».

وأضافت: «يجب أن نتفق جميعا على أن هذه الظاهرة لها بعد عالمي وأسبابها تحتاج إلى تحليل اجتماعي واقتصادي وسياسي، ويجب علينا مراجعة كافة السياسات المتخذة في العالم حول تلك الظاهرة التي لا دين ولا لغة ولا عرق ولا عمر ولا جنس لها، إذ أنها طالت المراهقين والأطفال والنساء والرجال».

وتابعت: «يجب علينا أن نكون معنيين بالتدارس فيما يتعلق بدور المؤسسات التشريعية في مكافحة الإرهاب، إذ انه بعد 11 سبتمبر ظهرت موجة من قوانين مكافحة الإرهاب بمختلف البرلمانات، ووضعنا قوانين مُؤسسة لمكافحة الإرهاب، وقمنا بتعديل هذه القوانين لمحاربة هذه الظاهرة، وبعد مضي سنوات صرنا في حاجة إلى تقييم تشريعاتنا والسؤال إن كانت التشريعات والقوانين وحدها كافية».

واستطردت: «نحن في المغرب اعتمدنا لأكثر من مرة قانون مكافحة الإرهاب وعدلنا القانون الجنائي لتجريم تمويل الإرهاب، وكان له إسقاطات على مستوى الحقوق والحريات، فنحن كبرلمانين معنيين بوضع قانون يواجه هذه الظاهرة، ومعنيين أيضا بالمحافظة على الحقوق والحريات، فكرامة الإنسان وحقوق الإنسان جزء من تحقيق أمنه، لذا علينا تبني السياسات التي تكافح والتطرف الذي يؤدي للإرهاب».

وقالت: «نحن نحتاج إلى تبادل الخبرات للوصول إلى تشريعات منصفة يمكن أن تكون حلا للمشكلة، ولابد أن نناقش كيف يمكن أن ينخرط الإعلام في بناء ثقافة تحصن شبابنا من أن يلتحق ببؤر التوتر»، مؤكدة أن ظاهرة الإرهاب تمس كل بلدان العالم التي تنتج متطرفين.

وشددت على أهمية العمل على تطوير منظومة التعليم لمواجهه ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى الجهود التي بُذلت في المغرب لتنقيه المناهج التعليمية، مشيرة إلى ضرورة مواجهة كل الأفكار التي يمكن أن تؤدي للإرهاب، والعمل على تطوير القوانين التي تحكم المنظومة الإعلامية.

وأضافت: «إن رأس المال الحقيقي لدولنا وشعوب المنطقة هو الإنسان ومادام الإنسان هو الذي يمثل هذه الظاهرة، فيجب أن نراجع تشريعاتنا وقوانينا والسياسات العالمية التي تساعد على وجود بؤر للنزاع، وكل السياسات التي تعتمدها الدول العظمى لتكريس الاحتلال، والإعلان الأخير عن محاولة نقل السفارة الأمريكية للقدس الذي ينمي مشاعر الكراهية».