«السيسي» يشيد بتحمل أهالي سيناء لإجراءات محاربة الإرهاب: «لو لم نفعل ذلك ستضيع سيناء»

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتحمله أهالي سيناء من إجراءات في ظل محاربة الدولة للإرهاب، معربًا عن تقديره واحترامه للأهالي هناك.

وقال «السيسي»، في كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، اليوم السبت، أن المصريين يعلمون أن أشقائهم في سيناء لا يتحملون أعمال أهل الشر، متابعًا: «ندرك جيدًا هذا الواقع، فالإرهاب موجود في سيناء ومحافظات أخرى بالجمهورية».

وتابع: «الفترة صعبة وقاسية وأعرف أن أهالي سيناء يتحملون كثيرًا من الإجراءات، ولكن لو لم نفعل ذلك سيناء ستضيع منا»، مطالبًا الجيش والشرطة وأهالي سيناء، بأن يكونوا على قلب رجل واحد.

وأشار إلى عرض خطة تنمية سيناء عليه لتنفذ في مدة تمتد بعد عام 2022، إلا أنه طالب الحكومة بتقليص المدة لتنتهي الخطة بنهاية مدته الرئاسية، مستطردًا: «نحن لا نبغي سوى التعمير والبناء والسلام».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.