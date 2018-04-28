«التعليم»: 650 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية

• الوزارة: استمرار الدراسة فى المدارس الرسمية للغات باللغة الإنجليزية



قال مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة خالد عبدالحكم، إن لجان النظام والمراقبة انتهت من حصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، التى تبدأ فى 3 يونيو وتنتهى 1 يوليو، حيث يقدر عدد الطلاب بـ650 ألف طالب وطالبة، سيؤدون الامتحان فى 1878 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالحكم، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن لجان النظام والمراقبة تجهز حاليا أرقام جلوس الطلاب، التى من المقرر إتاحتها للطلاب يوم 15 مايو المقبل، من خلال المدرسة التابع لها كل طالب، ومن خلال الموقع الإلكترونى للوزارة أيضا.

وأشار إلى أن إدرة الامتحانات تعمل فى الفترة الحالية على اختيار المعلمين المشاركين فى أعمال الثانوية العامة لهذا العام من الملاحظين ومقدرى الدرجات والمراجعين، منوها إلى أن الإدارة حددت 25 مايو المقبل، موعدا لإرسال خطابات ندب المعلمين المشاركين فى أعمال الثانوية لهذا العام، فور تحديدهم.

ولفت مدير الإدارة العامة إلى أن الوزارة فتحت باب الاعتذار للمعلمين غير الراغبين فى المشاركة فى أعمال الثانوية العامة، بشرط أن تتوفر فيهم شروط الاعتذار، وأهمها انتداب أحد الزوجين، أو سفر الزوج، أو وجود طفل رضيع، أو وجود مرض يمنع من الحضور إلى لجان الامتحانات.

وأوضح أن المديريات التعليمية تجهز حاليا الاستراحات الخاصة بالمعلمين، بالتنسيق مع الوزارة، التى من المقرر أن تستقبل المعلمين قبيل يوم واحد من الامتحانات، على أن تكون مجهزة لراحة المغتربين منهم خلال فترة الامتحانات، ويمكن للمعلم تقديم أى شكاوى خاصة بالاستراحات إلى المديريات التعليمية التابع لها، والتى ستحل هذه المشكلة على الفور.

فى سياق آخر، قال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم أحمد خيرى، إن الدراسة فى المدارس الرسمية للغات فى النظام الجديد ستكون باللغة الانجليزية دون أى تغيير، نافيا ما يتردد عن تحويل الدراسة إلى اللغة العربية.

وأضاف خيرى، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن هناك مدارس رسمية متميزة الدراسة فيها باللغة العربية، وهذه المدارس هى التى تستمر بها الدراسة باللغة العربية، وفقا للنظام الجديد المطبق على الصفين الأول والثانى من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، نافيا وجود تضارب فى التصريحات بينه وبين الوزير طارق شوقى.

وأعلنت عبر مجموعة «أولياء أمور المدارس التجريبية المتضررة من التنسيق» على موقع «فيسبوك»، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، اليوم، اعتراضا على تصريحات الوزير، بإلغاء تدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية فى النظام الجديد، وفقا لتأكيدها، مطالبين بالغاء القرار.

وأطلق أولياء الأمور هاشتاجات اعتراضا على النظام الجديد، منها «لا للقرارات الفجائية»، و«إحنا مش حقل تجارب»، و«لا لتعريب الرسمية للغات».

وأعلن اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رفضه تنظيم وقفات احتجاجية، مطالبة فى الوقت ذاته بتوضيح حقيقة تضارب تصريحات شوقى وخيرى، والاستجابة لمطالب أولياء الأمور.