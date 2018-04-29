مدرب المنتخب السعودي: هدفنا الظهور بالشكل المثالي في مونديال روسيا

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شدد محمد البريك، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية المرحلة الرابعة في إعداد الأخضر لمونديال روسيا 2018.

وأوضح البريك أن المرحلة الرابعة عبارة عن إكمال جاهزية الأخضر من كافة النواحي، مشيرا إلى أن الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في بطولة كأس العالم.

وأفاد مدافع الأخضر بأن زملائه يؤدون التدريبات بتركيز عال، من أجل الاستفادة من المرحلة الحالية، التي بدورها ستساهم في ظهور الأخضر بالشكل المأمول.

وبخصوص نوعية التدريبات التي يؤديها المنتخب الوطني، قال البريك :"مدرب اللياقة يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقة لكي يزيد معدل اللياقة لدينا جميعا".

ويقيم الأخضر حالياً معسكراً إعدادياً في مدينة ماربيا الإسبانية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2018.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم بالمجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروجواي ومصر.