فجرت صحيفة "عاجل" السعودية مفاجأة كبرى بإفصاحها أن نادي الأنصار المتواجد في دوري الدرجة الثالثة السعودي رفض ضم النجم المصري محمد صلاح قبل 7 سنوات من نادي المقاولون العرب.

وكشفت الصحيفة أن الأنصار رفض ضم صلاح بعد عرض قدم له من وكيله المصري في هذا الوقت أثناء لعبه في المقاولون العرب عام 2011 مقابل 170 ألف دولار ، ليتم الرد بالرفض القاطع لضم الفرعون المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد رفض العرض من جانب النادي السعودي، تلقى محمد صلاح عرضًا من نادي بازل السويسري الذي أعجب مسئولوه بقدرات اللاعب ومهاراته، وبالفعل انتقل إلى صفوف بازل الذي شهد بداية رحلة التألق الأوروبية.

كان صلاح قد إنتقل لليفربول مطلع الموسم الحالي قادما من روما ليلفت أنظار أغلب الأندية العالمية، بعد حصوله على لقب جائزة أفضل لاعب إفريقي من الاتحاد الأفريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين الإنجليزي، فضلا عن تسجيله 43 هدفا خلال 48 مباراة مع الريدز في جميع البطولات.