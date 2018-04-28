تعرف علي تشكيل ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس

أعلن ماسيملانو اليجيري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل البيانكونيري أمام إنتر ميلان في المباراة التي من المقرر ان تقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي.

وجاءت تشكيل اليوفنتوس كالتالي :

حراسة المرمي : جاينلويجي بوفون

الدفاع : أندريا بارزلي - دانيلي روجاني - أليكس ساندرو

الوسط : سامي خضيرة - بيانتش - ماتويدي - دوجلاس كوستا

الهجوم : خوان كوادرادو - جونزالو إيجواين - ماريو ماندزوكيتش

كما أعلن سباليتي المدير الفني للإنتر قوام فريقه للمباراة , وجاء كالتالي :

حراسة المرمي : سمير هاندانوفيتش

الدفاع : جواو كانسيلو – ميلان سكرينيار - ميراندا - دانيلو دامبروسيو

الوسط : ماتياس فيتشينو – مارسيلو بروزوفيتش - أنطونيو كاندريفا – رافيننا ألكانتارا

إيفان بيرسيتش

الهجوم : مارور إيكاردي