«محلب»: لن نترك شبرا في سيناء دون تعمير لتكون «واحة للأمن والأمان»

قال المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن كتائب التعمير لن تترك شبرًا واحدًا في أرض سيناء دون تعمير، مضيفًا أن سيناء المستقبل ستكون واحة الأمن والأمان.

وأضاف «محلب»، في كلمة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ رؤية تنموية شاملة ومستدامة واضحة على أرض سيناء، في ضوء ما تمتلكه من مقومات وثروة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة واستغلال موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي إفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية على تنفيذ التنمية في سيناء باعتباره أمن قومي.

وأوضح أن تكلفة المشروعات التنموية في سيناء تصل إلى 275 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه في عام 2022، منوهًا إلى أهداف المشروع التي تتمثل في المضي قدمًا في مجال التنمية بالتوازي مع مواجهة الإرهاب، واستغلال الثروات الكاملة في سيناء وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة وجاذبة للاستثمار توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وإنشاء شبكة طرق داخل سيناء لربط أجزائها، وربطها بالوداي من خلال الأنفاق.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات في مجالات الطرق والأنفاق والبنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة والصناعة والزراعة وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أن تطوير شبكة الطرق في سيناء وربطها بالوادي يساهم في سرعة تنميتها.

ولفت إلى استهداف تعظيم الموادر المائية في سيناء، عبر تدشين محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد و4 محطات تحلية في العريش وتطوير شبكة مياه مدينة العريش ومحطة تحلية للمياه في الشيخ زويد وحفر 27 بئرًا في مدينتي رفح والشيخ زويد، ومحطات أخرى لتحلية المياه في طابا ومدينة الطور ومنطقة رأس ملعب، مشيرًا إلى وجود مشروع لاستصلاح 400 ألف فدان في سيناء.

وذكر أنه يتم العمل على مشروع صرف صحي متكامل في مدن سيناء، بالإضافة إلى مشروع للإسكان بدأ بتدشين مدينة السلام شرق بورسعيد ومدينة رفح الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومشروعين للإسكان الاجتماعي بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح أنه في مجال الرعاية الصحية، تم تطوير مستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح المركزي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 5 مراكز لطب الأسرة في سيناء، مشيرًا إلى بدء العمل في بناء مستشفى جديدة وسط سيناء.

وفي المجال الصناعي، قال إنه يجري التخطيط لنهضة صناعية كبرى في سيناء، مشيرًا إلى تدشين منطقة صناعية لوجيستية شرق بورسعيد وأخرى في بئر العبد، وإنشاء وتجهيز مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الحرفية في العريش، وبناء الخط الثالث لمصنع أسمنت العريش وبناء مجمع رخام الجفجافة الذي يضم 7 مصانع، ومنطقة صناعية في أبو زنيمة.

وأشار إلى إضافة 47 مدرسة ومعهد أزهري و400 فصل تعليمي إلى منطقة سيناء، من بينهم مدرستين على النظام الياباني، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الصناعي عبر إنشاء 3 مدارس صناعية، مضيفًا أنه يجري إضافة 9 جامعات في سيناء.

ونوه إلى تدشين مشروعات في مجال الرياضة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى مشروعات قومية كبرى، مثل الأنفاق وأرصفة بحرية ومناطق لوجستية وتجهيز مطار البردويل.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.