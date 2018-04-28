«الإمارات» ترحب بالقمة التاريخية بين الكوريتين

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالقمة التاريخية التي جمعت رئيسي كوريا الجنوبية مون جيه - إن، وكوريا الشمالية كيم جونج - أون.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»- إن هذه القمة تشكل منعطفا مهما على صعيد جهود نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستتباب الأمن والسلم فيها، مضيفا أن هذا من شأنه أن يعزز السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الوزير الإماراتي بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع، معربا عن أمله بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز بناء الثقة بين الكوريتين وإلى تحقيق الحوار الصادق بينهما مما يسهم بشكل فعال في التقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي، مؤكدا ضرورة استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة، مشددا على أهمية تشجيع المجتمع الدولي لهذا الحوار وتقديم الدعم اللازم له.