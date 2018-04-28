تنطلق اليوم السبت منافسات الدورة المجمعة الثانية والأخيرة من الدور النهائى لتحديد بطل الدورى المصرى لكرة اليد للمحترفين لموسم 2018/2017 والتى تستضيفها صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 28 أبريل حتى 5 مايو بمشاركة 6 أندية.

ويتصدر الأهلى منافسات الدور النهائى برصيد 16 نقطة بنفس الرصيد مع الزمالك لكن يتفوق الأهلى بفارق المواجهات المباشرة حيث فاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 21-18 فى ختام الدورة المجمعة الأولى التى استضافتها صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية أيضا ثم يأتى طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة ثم سموحة وسبورتنج فى المركزين الرابع والخامس بنفس الرصيد 10 نقاط وأخيرا هليوبوليس فى المركز السادس برصيد 7 نقاط. ومن المنتظر أن تقام اليوم، ثلاث مباريات فى الجولة الأولى من الدورة المجمعة حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج ، والزمالك مع سموحة فيما يلتقى طلائع الجيش مع نادي هليوبوليس.

يذكر أن مباريات الدورة المجمعة الأولى قد شهدت خسارة الأهلى من سبورتنج 28-26 وفوز الزمالك على سموحة 30-28 وفوز طلائع الجيش على هليوبوليس 42-28.