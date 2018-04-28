وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا يشاركون في اجتماع ثلاثي حول سوريا بموسكو

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم السبت؛ للمشاركة في اجتماع وزاري ثلاثي حول سوريا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم السبت.

ويشارك «ظریف»، خلال الزيارة، في الاجتماع الوزاري الثلاثي مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو؛ لبحث أحدث المستجدات على الساحة السورية.

ومن المقرر أن يعقد «ظريف» اجتماعين منفصلين مع «لافروف» و«أوغلو» قبل المشاركة في الاجتماع الثلاثي.

وكان وزراء خارجية البلدان الثلاثة قد عقدوا اجتماعين بآستانة في مارس الماضي، وبأنقرة في أبريل حول سوريا.

يُذكر أن تركيا وإيران وروسيا انتهجوا مسارا تفاوضيا منفصلا، حقق خفضا جزئيا للعداءات في بعض أجزاء سوريا، منذ تحولت أنقرة، وهي داعم رئيسي للمعارضة تجاه موسكو في القضية السورية في 2016.

غير أن الكثير من المراقبين يقولون إنه في ظل خضوع مزيد من مناطق البلاد لسيطرة قوات الرئيس بشار الأسد، فأي تسوية سياسية أقل احتمالا عن ذي قبل.