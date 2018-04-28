اغتيال قياديين اثنين من المعارضة السورية في إدلب

أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اغتيال قياديين اثنين في المعارضة السورية بمحافظة إدلب بشمال سوريا.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة ادلب، لوكالة الأنباء الألمانية، بمقتل قائد الشرطة الحرة في مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي الرائد أحمد الجرو، فجر السبت، بوضع عبوة ناسفة في سيارته.

وأضاف المصدر، أن عملية الاغتيالات طالت اليوم ايضاً خالد معراتي أبو لهب نائب قائد جيش العزة، واثنين من عناصر الجيش من قبل مجهولين في خان شيخون جنوب إدلب.

واتهم مصدر في المعارضة السورية، في تصريح لـ«د.ب.أ»، القوات الحكومية وخلايا نائمة من تنظيم «داعش»، بالوقوف وراء عملية الاغتيالات التي تشهدها محافظة إدلب خلال الأيام الماضية.

وكانت حكومة الانقاذ التي تسيطر على إدلب، أعلنت، أمس الجمعة، حالة الطوارئ بسب حالات الاغتيال التي تجاوزت خلال اليومين الماضيين أكثر من 25 حالة اغتيال، بينها محاولة اغتيال الداعية السعودي عبدالله المحيسني العنصر البارز في جبهة النصرة.

وقال المصدر إن حكومة الانقاذ بالتعاون مع اللجان المحلية في المدن والبلدات بدأت بنصب حواجز وتسيير دوريات في كل مناطق محافظة إدلب.