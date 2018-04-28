الأمير ويليام وزوجته كيت يطلقان اسم «لويس» على طفلهما الثالث

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أطلق الأمير البريطاني ويليام، وزوجته كيت، دوقة كامبريدج اسم «لويس أرثر تشارلز» على طفلهما الثالث.

وذكر قصر كينسينجتون «مقر الأسرة في لندن»، أن الطفل، الذي ولد يوم الإثنين الماضي، سيُعرف باسم صاحب السمو الملكي، أمير كامبريدج، لويس.

وانجب «ويليام»، 35 عاما، و«كيت»، 36 عاما، طفلين آخرين وهما «الأمير جورج "أربع سنوات"، والأميرة تشارلوت "عامان"».

و«لويس» هو سادس حفيد لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، بعد جده الأمير تشارلز، والأمير ويليام، والأمير جورج، والأميرة تشارلوت.

وبولادة «لويس»؛ يتراجع الأمير هاري، شقيق ويليام إلى الترتيب السادس في خط الخلافة الملكية، قبل وقت قصير من زفافه من الممثلة السابقة الأمريكية ميجان ماركل الشهر المقبل.