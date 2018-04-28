عبد الله جول: لن أترشح لرئاسة تركيا

أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله جول، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها الشهر المقبل، لعدم تمكنه من جعل المعارضة تلتف حوله.

وقال جول خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، اليوم السبت، :"لم يعد من الوارد الدخول في آلية من أجل ترشحي" مبررا هذا القرار بعدم وجود "توافق واسع النطاق" عليه.

وأكد جول أنه لو تم مثل هذا التوافق لكان "تحمل مسؤولياته"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجرت مناقشات مكثفة الأسبوع الماضي بين عدة أحزاب معارضة حول طرح ترشيح الرئيس الحادي عشر لتركيا (2007-2014) لكن البعض رفض هذا الاحتمال رفضا باتا ولا سيما بسبب العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه في الماضي بأردوغان.

وساهم جول مع أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 وكان وزير خارجية في ظل رئاسة إردوغان للحكومة التركية بين 2003 و2007.

وبدأت الخلافات تظهر بينهما خلال رئاسة جول، غير أنه حرص على الدوام على عدم انتقاد إردوغان بشكل مباشر.

ومن دون أن يذكر اردوغان بالإسم، ندد جول بـ"أجواء الاستقطاب" السائدة في تركيا وشدد على أهمية "الفصل بين السلطات والحقوق والحريات".

وبالرغم من عدم ترشحه، يبدو أن جول أثار استياء رفاقه السابقين وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم: "كنت أفضل أن يقول جول منذ البداية إنني في خدمة حزبي".

وأعلن أردوغان أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر2019، ستجري في 24 يونيو المقبل.