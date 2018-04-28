آلاف اليمنيين يشيعون جثامين قيادي حوثي و6 من مرافقيه بصنعاء

شيع آلاف اليمنيين اليوم السبت، جثامين القيادي الحوثي البارز صالح الصماد الرئيس السابق لما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى» و6 من مرافقيه، في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة المسلحة منذ نهاية عام 2014.

ونظمت جماعة الحوثي، مراسيم التشييع في ميدان السبعين بصنعاء، وأدى المشيعيون الصلاة على جثامين «الصماد» ورفاقه في مسجد الصالح، القريب من الميدان، بحضور العديد من المسؤولين في الجماعة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات، لبيك يا «صماد»، وشعار جماعة الحوثي المعروف «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام».

وبالتزامن مع التشييع، شن طيران التحالف غارتين جويتين، بالقرب من ميدان السبعين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان، غير أنه لم يعرف على الفور، نتائج الغارتين.

وانتشر المسلحون الحوثيون، في عدة أحياء بالعاصمة صنعاء، كجزء من تأمين مكان التشييع.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، في بيان لها، مقتل «الصماد» رئيس المجلس السياسي الأعلى «وهو بمثابة الرئيس لمناطق الحوثيين».

وذكرت الجماعة في بيان حينها، أن «الصماد» قتل يوم الخميس قبل الماضي، في غارة جوية لـ«تحالف العدوان» «التحالف العربي»، في محافظة الحديدة غربي اليمن، الواقعة تحت سلطة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، قبل أن يتحدث قائد القوات الجوية التابعة للحوثيين، اللواء الركن إبراهيم الشامي، أمس الجمعة، أن «الصماد» قتل بطائرة أمريكية.

ومن جانبه، أكد زعيم الجماعة عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اليوم ذاته، أن «الصماد» قتل مع 6 من مرافقيه، مهددًا بمحاسبة من قاموا بقتله.

ويعتبر «الصماد»، ثاني رجل في الجماعة الحوثية، والرجل الأول في الجناح السياسي للجماعة المسلحة.