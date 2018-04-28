«شمال القاهرة للكهرباء»: الرقابة الإدارية برأتنا من «غرق التجمع الخامس»

• «عارف»: تواجد فرق من الصيانة على مدار الساعة.. ونقوم بتأمين الأكشاك والأسلاك الكهربائية



نفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس ناجي عارف، ما تردد عن تحويل مسئولين وقيادات بالشركة -خاصة هندسة كهرباء القاهرة الجديدة التي تضم التجمع الخامس- للتحقيقات؛ لاتهامهم في أزمة تراكم مياه الأمطار.

وأضاف «عارف»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن العاملين بهندسات القاهرة الجديدة ومدينة نصر بذلوا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، وحتى الآن؛ لمواجهة أي أعطال أو انقطاعات نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بمولدات كهربائية وماكينات ديزل للمناطق التي شهدت انقطاع للتيار، مع تواجد فرق من الصيانة على مدار الساعة وقيامها بتأمين الأكشاك والأسلاك الكهربائية؛ خوفا من تأثير المياه عليها؛ الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر أو الموت صعقا بالكهرباء.

وأكد أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية في الأرواح أو محطات وشبكات التوزيع التابعة للشركة بمنطقة القاهرة الجديدة التي تشمل التجمع الخامس. وأشار إلى أن بيان هيئة الرقابة الإدارية الصادر اليوم، برأ مسئولي الكهرباء من الواقعة، حيث تقرر إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل في أزمة تراكم مياه الأمطار ببعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وإحالة وقائع الأزمة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.