توريد 125 ألفًا و812 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح، التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 125 ألفًا و821 طنًا حتى صباح اليوم السبت، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من حصاد 162 ألفًا و642 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام، والتي تقدر بـ 360 ألفًا و487 فدانًا بنطاق المحافظة.

ووجهت المحافظ بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة؛ لاستقبال الأقماح من المزارعين، كما شددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.