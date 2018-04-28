يقف ويست برومويتش ألبيون على حافة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى ، لكنه أجل حسم المصير المؤلم بعد أن فجر مفاجأتين متتاليتين وربما يطمح الآن في مواصلة المفاجآت عندما يحل ضيفا على نيوكاسل اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.



فقد فجر ويست برومويتش مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مانشستر يونايتد في عقر داره 1 / صفر ثم حول تأخره بهدفين أمام ليفربول إلى التعادل 2 / 2 ، في مباراتيه الماضيتين بالدوري ، ليتأجل حسم هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.



وفي المباراة التي يحل فيها ضيفا على نيوكاسل مساء اليوم يمكن لويست برومويتش تأجيل حسم هبوطه من جديد في حالة الفوز ، بينما تعني نتيجة التعادل أو الهزيمة ، تأكد هبوطه في الموسم المقبل.



وقبل ثلاث مراحل من النهاية، يحتل برومويتش المركز العشرين الأخير بجدول الدوري بفارق ثماني نقاط خلف سوانزي سيتي صاحب المركز السابع عشر ، آخر المراكز التي تحسم بقاء أصحابها في الدوري الممتاز.



وتغيرت ملامح ويست برومويتش بشكل ملموس منذ تولي المدير الفني المؤقت دارين مور ، مسؤولية الفريق ، الذي أعاد للاعبين الثقة والتماسك بشكل واضح.



وقال جاك ليفرمور لاعب خط وسط برومويتش "طوال الموسم ، لم نكن نفتقد الرغبة في المحاولة أو الإصرار ، ربما تعلق الأمر فقط بالثقة والمرونة التي يفقدها الفريق أحيانا في المراحل الانتقالية."



وأضاف أن الحال تغير الآن بالفريق مؤكدا "إننا نحاول بأقصى جهد لدينا. ونأمل تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية."



أما نيوكاسل ، فكان قد ابتعد بالفعل عن شبح الهبوط حيث يحتل المركز العاشر بجدول المسابقة ، لكن ايساك هايدن لاعب خط وسط الفريق قال إن نيوكاسل سيكافح كما لو كان يصارع من أجل تفادي الهبوط.



وأضاف هايدن في تصريحات نشرها موقع النادي على الإنترنت "بالطبع حققنا هدف ضمان البقاء في الدوريالممتاز ، ولكننا نهدف الآن إلى إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن ، من خلال حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات الأربع المتبقية (حيث تتبقى لنيوكاسل مباراة مؤجلة)".



وتابع "نتمنى أن ننهي الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى. في بداية عام 2018 أعتقد أن هدفنا كان حسم البقاء بالدوري الممتاز ، ولكن الأهداف تتغير باستمرار كلما تحقق هدف بالفعل."



ويواجه ستوك سيتي ، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق أربع نقاط عن أقرب مراكز البقاء ، مهمة أكثر صعوبة عندما يحل ضيفا على ليفربول المنتشي بفوزه الكبير على روما الإيطالي 5 / 2 في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وربما تتعلق أمال ستوك سيتي بإمكانية لجوء يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين للتعافي بعد مواجهة روما يوم الثلاثاء واستعدادا لمباراة الإياب المقررة في العاصمة الإيطالية.



ومن ناحية أخرى ، ربما يواجه كلوب حيرة بشأن إمكانية الدفع بأبرز نجومه ، المصري محمد صلاح ، في مواجهة ستوك سيتي ، التي تشكل فرصة أمام اللاعب لتعزيز سجله التهديفي الحافل مع الفريق هذا الموسم.



فقد سجل صلاح إجمالي 43 هدفا بقميص ليفربول خلال هذا الموسم منها 31 هدفا يتصدر بها قائمة هدافيالدوري الممتاز.



كذلك يتوقع أن يبقي كلوب واحدا من ثلاثي خط الوسط ، جيمس ميلنر وجوردان هندرسون وجيورجينيو فينالدوم ، على مقعد البدلاء في بداية المباراة.



وتطور ستوك سيتي خلال الأسابيع القليلة الماضية لكنه لم يحصد سوى نقاط قليلة وهو ما يصعب مهمة الفريق في الفترة الأخيرة ، حسب ما اعترف به حارس المرمى جاك بوتلاند.



وقال بوتلاند في تصريحات للصحفيين "إننا بحاجة إلى الانتصارات الآن ، هذا هو الأمر ببساطة.. علينا أن ننفض غبار ما مضى ونخوض مواجهة ليفربول بكل ما لدينا."



ويحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر بنفس رصيد ستوك سيتي ، ولكن يتبقى لساوثهامبتون مباراة مؤجلة.



ويستضيف ساوثهامبتون ، الذي يدربه المدير الفني مارك هيوز ، فريق بورنموث ، بهدف استعادة التوازن بعد الهزيمة في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع.



وشدد مايا يوشيدو مدافع ساوثهامبتون على أهمية الفوز في مباراة الغد قائلا "إنها مباراة على ملعبنا ومواجهة ديربي ، يحب أن نكافح من أجل البقاء في الدوري الممتاز."



وأضاف "انتهينا من أمر كأس الاتحاد الإنجليزي والآن علينا التركيز على الدوري الممتاز وحسم البقاء به. نحن بحاجة إلى نتيجة إيجابية وتقديم أداء جيد."



وتشهد المباريات الأخرى المقررة بالمرحلة نفسها اليوم السبت ، لقاء بيرنلي مع برايتون وكريستال بالاس مع ليستر سيتي وهيديرسفيلد تاون مع إيفرتون وسوانزي سيتي مع تشيلسي.



بينما يحل مانشستر سيتي ، الذي حسم اللقب بالفعل ، ضيفا على ويستهام مساء الأحد كما يلتقي مانشستر يونايتد ضيفه أرسنال الذي يعاني من صدمة التعادل على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1 / 1 مساء الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



وتختتم منافسات المرحلة السادسة والثلاثين مساء الاثنين بلقاء توتنهام مع ضيفه واتفورد.