وزير الري ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع الأتوبيس النهري

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم السبت، مشروع إنشاء مراسي الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة.

جاء ذلك في بداية زيارة وزير الري لمحافظة الدقهلية؛ لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات بمركز ميت غمر ومدينة المنصورة، وتفقد عدد من المشروعات الأخرى بمدينة جمصة؛ للوقوف على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجارية.

وقال الوزير، إن مشروع الأتوبيس النهري كان أحد المطالب، التي تقدمت بها المحافظة لوزارة النقل وتمت الموافقة عليه؛ للمساهمة في تخفيف مشكلة الازدحام المروري بالمنصورة، وطالب بسرعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وأضاف، أنه تم اختيار مراسي أساسية للأتوبيس النهري بنيل المنصورة وتتركز المقترحات في نقاط «قولنجيل، والمحافظة، وشارع المدير، وجامعة المنصورة»، مشيدًا بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الري والموارد المائية ومعهد بحوث النقل النهري بالإسكندرية لتنفيذ هذا المشروع الحضاري بمحافظه الدقهلية.

من جانبه أوضح المحافظ، أن دراسات المشروع تمت وفقًا للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة بالتنسيق مع معهد بحوث النقل النهري بالإسكندرية وحماية النيل بوزارة الري والموارد المائية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن تنفيذ 4 مراسي.

وكانت محافظ الدقهلية، قد تقدمت بمشروع إنشاء الأتوبيس النهري بالمنصورة لوزارة النقل؛ لتخفيف التكدس المروري بالمدينة وتيسيرا لحركة التنقل داخلها لأبناء المحافظة والمترددين عليها.