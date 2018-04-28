ضبط شخصين لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط شخصان اتخذا من أحد المحال التجارية مركزاً للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة اللواء علي سلطان، قيام كل من: «أيمن.م» صاحب مكتب استيراد وتصدير «هارب»، و«محمد.إ» والد الأول، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الثاني حال تواجده مع «مصطفى.س» 44 عاما، صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته 6610 جنيهات مصرية، وضبط بحوزة الثاني (39.550 دولار أمريكي - 2065 يورو - 7.775 درهم إمارتي - 1065 ريالا سعوديا - 380 جنيها إسترلينيا - 5 دينارات كويتية - 52.745 جنيه مصري).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتحري عنه الأول «نجله»، وأضاف أن العملات المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وبمواجهة المدعو «مصطفى.إ» أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة استبدال عملة الدولار الأمريكي. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.