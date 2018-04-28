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بلدية الاحتلال الإسرائيلي تجبر عائلة مقدسية على هدم مرآب سيارات لعدم الترخيص

رام الله- أ ش أ
نشر فى : السبت 28 أبريل 2018 - 11:04 ص | آخر تحديث : السبت 28 أبريل 2018 - 11:04 ص

شرعت عائلة المواطن المقدسي، إياد رمضان، بهدم موقف للسيارات «مرآب» بمنزلها في حي «وادي حلوة» ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، التي أخطرت، قبل ثلاثة شهور، بهدم المنشأة بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، نقلا عن صاحب المنزل، أنه حاول تأجيل عملية الهدم وترخيص المنشأة دون جدوى، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال داهمت المنشأة قبل عدة أيام وطالبته بهدمها وأمهلته حتى يوم غد الأحد، لتنفيذ قرار الهدم وإلا ستقوم آليات بلدية الاحتلال بعملية الهدم وعليه دفع تكاليفه إضافة إلى غرامات مالية تصل لـ60 ألف شيكل «الدولار 3.5 شيكل».

وأشار المواطن المقدسي إلى أنه شيد المرآب لعدم وجود مواقف للمركبات بالقرب من منزله.


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