3 وزارات يشنون حملة تفتيشية على مكامير الفحم بكرداسة

• «البيئة»: الحملات التفتيشية المتكررة نجحت في إزالة بؤر التلوث.. و7 مكامير مخالفة للبيئة توقفت عن العمل

شنت وزارة البيئة، اليوم السبت، حملة تفتيشية مشتركة على مكامير الفحم الكائنة بكومبرة بشارع المعهد الأزهري بمنطقة كرداسة بالجيزة، وذلك من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئي والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة كرداسة، وكذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المحلية بالمدينة ومكتب البيئة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، إن الحملة استهدفت التخلص من بؤر التلوث بإزالة مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية، والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة والجادة نحو تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بالاتجاه نحو العمل بالنماذج المطورة من المكامير والصديقة للبيئة على الرغم من إتاحة كامل الفرصة لهم وإتاحة الخبرة الفنية من خلال فرق عمل وزارة البيئة لمعاونة الراغبين في العمل بالمكامير بالشكل الآمن بيئيا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم خلال الحملة تحرير 5 محاضر بيئية، وإزالة مكمورة منهم، فقد تبين للجان التفتيشية من خلال المعاينة وجود 12 مكمورة، منها 7 مكامير متوقفة نهائيا نتيجة عدم الالتزام بيئيا، وفي ضوء مضاعفة الحملات التفتيشية على تلك البؤر الملوثة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.