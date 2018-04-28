أشاد الإعلامي تامر أمين، بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسحة، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال «أمين»، في برنامجه «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، إن «الندوة التثقيفية للقوات المسلحة هذه المرة كانت مختلفة، وغلب عليها الطابع الاحتفالي والسيناوي»، معربًا عن سعادته بما وصفه بتركيز الندوة على أهالي سيناء.

وأضح أن «السيسي استثمر واستغل فرصة الاحتفال بعيد سيناء، وخصص الندوة للحديث عن سيناء وأهلها، وبالتحديد البدو في شمال سيناء»، واصفًا التصريحات التي أدلها بها الرئيس بالدقة والحكمة.

وأضاف أن «تصريحات السيسي عن أهالي سيناء في هذه الندوة أخرس بعض المتقولين والمزايدين»، مشيرًا إلى تبرئة الرئيس لأهالي سيناء من الإرهاب.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، صباح السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، والتي تم تنظيمها بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.