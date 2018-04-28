منتخب الصالات يتأهل إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين

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تأهل المنتخب المصري لكرة الصالات «شباب» إلى بطولة الألعاب الأولمبية بالأرجنتين بعد الفوز في المباراة النهائية أمام أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين و التي أقُيمت اليوم السبت بمجمع صالات ملعب القاهرة الدولي.

وأحرز أحمد كرم ياسين الهدف الأول لمنتخب الشباب فيما أحرز محمد أحمد الهدف الثاني، واختتم اللاعب محمد إسحاق أهداف الفريق الشباب.

وحاول الفريق الأنجولي العودة في المباراة وأحرزوا هدفين ولكن لم ينجوا في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز شباب الفراعنة بالمباراة والتأهل إلى ألومبياد الشباب المقبلة بالأرجنتين.