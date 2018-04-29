أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالمجهود الذي يبذله رؤساء الجامعات، في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى قيامه بزيارة أكثر من 20 جامعة، على مدار العام الماضي.

وقال «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، «في جميع زياراتي للجامعات المختلفة انبهرت بالإمكانيات والبنية التحتية بالجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، بالإضافة إلى الاستثمارات الكثيرة الموجودة بكل جامعة».

وأضاف أن «هناك مجهود كبير، وتطوير عظيم تشهده معظم الكليات في الجامعات المختلفة»، مشيرًا إلى ما وصفه بالتطوير الكبير الذي شهدته جامعات حلوان، ودمنهور، وبني سويف، وأسيوط، والسويس، خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع بشكل أكبر في الجامعات، خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أحلم بألا يلتحق بكل جامعة أعداد أكثر من القوة الاستيعابية لها؛ من أجل تحقيق جودة التعليم المنشودة، وأتمنى أيضًا توفير الرعاية الصحية والمادية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس».