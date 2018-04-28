مقتل سعودي بشظايا مقذوف حوثي جنوب غرب المملكة

أعلن مصدر أمني سعودي، اليوم السبت، مقتل سعودي؛ نتيجة مقذوف أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على منطقة جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، في بيان صحفي، اليوم السبت: «إن شظايا مقذوف عسكري، أطلقته العناصر الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة، تسببت في وفاة مواطن، وتعرّض منزلين وعدد من المركبات لأضرار».

وأوضح أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء أمس الجمعة، بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية باتجاه محافظة صامطة، وجرى تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل تلك الحالات.