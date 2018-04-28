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رمضان صبحي: التعادل مع ليفربول مهم للبقاء في البريمييرليج

علي البحيري
نشر فى : السبت 28 أبريل 2018 - 9:01 م | آخر تحديث : السبت 28 أبريل 2018 - 9:01 م

أكد رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي أن تعادل فريقه مع ليفربول 0-0 اليوم السبت في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز مهم في طريق بقاء الفريق بالبريمييرليج.

وقال رمضان في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن التعادل أمام ليفربول مهم في طريق بقاء فريقه بالدوري الإنجليزي.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني أن على ستوك سيتي الفوز في أخر لقاءين وإنتظار تعثر المنافسين من أجل البقاء في البريمييرليج.

ويحتل ستوك سيتي المركز 19 في جدول البريمييرليج برصيد 30 نقطة متأخر بفارق 3 نقاط عن سوانزي سيتي صاحب المركز 17 برصيد 33 نقطة.


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