لميس الحديدي: أحيي الدولة على ردها السريع في «أزمة الأمطار»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على أزمة السيول التي ضربت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وضربت بشكل مباشر التجمع الخامس، لافتة إلى تكليف النائب العام، منذ قليل، الرقابة الإدارية بإعداد تقرير عن مواطن التقصير بالقاهرة الجديدة بشأن تراكم مياه الأمطار.

ووجهت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، التحية للدولة على ردها السريع في أزمة الأمطار، مشيرة إلى اعتذار رئيس الوزراء، في بيان، للمتضررين من تراكم المياه، وتوعده بمحاسبة المقصرين.

وقالت إن الانزعاج كان لأن ما حدث في القاهرة الجديدة لم يحدث في محافظة نائية لكنه حدث في قلب العاصمة وفي منطقة هي الأغنى والأغلى، رغم أن كل المحافظات ينبغي أن تتوفر لها هذه الخدمات البديهية.

وأضافت أن جزء من المسؤولية حول ما حدث في التجمع الخامس يقع على عاتق مسؤولين سابقين، لكن جزء آخر من المسؤولية له علاقة باللحظة الراهنة، التي شهدت عدم استعداد لظاهرة جوية، معقبة: «نحن نتعرض لظواهر جوية متغيرة ولم يعد طقسنا حار جاف صيفًا دفيء ممطر شتاءً، وهذا يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويجب أن تكون لدينا خطط عاجلة للتدخل».

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.

وكان اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد زار المنطقة مساء الأربعاء الماضي، وتفقد مناطق تراكم المياه ومحطات الصرف الصحي واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وكلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم السبت، هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل حول أزمة تراكم مياه الأمطار التي جرت الأسبوع الماضي عقب هطول أمطار غزيرة على محافظة القاهرة.